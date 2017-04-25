Лавров вновь назвал Луганскую народную республику Лаосской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оговорился, назвав самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) Лаосской. Соответствующее видео опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Facebook (с третьей минуты).

Оговорку глава МИД допустил на пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. На ней обсуждался вопрос усиления защиты специальной мониторинговой миссии (СММ) организации в Донбассе после подрыва автомобиля с наблюдателями на территории ЛНР. «Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду с СММ и представители [трехсторонней] контактной группы, и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… Луганской народной республики», — сказал Лавров.

Лавров уже называл Луганскую народную республику Лаосской в августе 2016-го. «Участились обстрелы гражданского сектора, разрушаются больницы, школы, детские сады. Я уже не говорю о покушении на руководителя Лаосской... о, господи, Луганской народно-демократической республики господина Плотницкого», — выражал обеспокоенность глава МИД.