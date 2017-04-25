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Обаме пообещали 400 тысяч долларов за выступление на конференции

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Барак Обама
Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама получит рекордную сумму в 400 тысяч долларов за выступление на конференции по вопросам здравоохранения финансовой фирмы Cantor Fitzgerald. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Таким образом, бывший американский лидер получит за речь примерно вдвое больше, чем Хиллари Клинтон, которая, как считалось, получала самые большие гонорары за выступления.

Ожидается, что Обама выступит с речью на конференции в сентябре этого года. Гонорары за выступления составляют важную часть доходов американских политиков после ухода в отставку.

В понедельник, 24 апреля, Барак Обама впервые выступил на публике после ухода с поста президента США 20 января этого года. В своей речи перед молодежью в Университете Чикаго он заявил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением. Бывший американский лидер подчеркнул, что планирует трудиться в таких областях, как судебная реформа и финансирование политики.

В своей речи 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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