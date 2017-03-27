Обама отправился на тихоокеанский остров писать мемуары

Бывший президент США Барак Обама улетел на тихоокеанский остров Тетиароа, чтобы в спокойной обстановке заняться написанием мемуаров. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в окружении бывшего американского лидера.

По данным издания, после ухода со своего поста Обама уже провел несколько отпусков: он отдыхал на Карибских и Гавайских островах, а также в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

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Как отмечает издание, политические противники экс-президента ищут скрытый смысл в его времяпрепровождении. Так, по версии издания Independent Journal Review странно, что Обама приехал на гавайский остров Оаху незадолго до того, как суд штата приостановил действие указа нынешнего президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда гражданам некоторых стран. Позже этот материал был опровергнут.

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Майк Келли, в свою очередь, утверждал, что Обама остался в Вашингтоне и управляет теневым правительством, которое будет срывать планы нового хозяина Белого дома. Он также потом отверг свои заявления.

Дональд Трамп возглавил США 20 января. В этот же день Обама сложил полномочия.