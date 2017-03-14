Фотограф Обамы ответил мемом на обвинения в слежке за Трампом из микроволновки

Фотограф первого чернокожего президента США Пит Суза (Pete Souza) ответил мемом на обвинения в адрес Барака Обамы, которого заподозрили в слежке за Дональдом Трампом через микроволновку. Картинка была опубликована в его Instagram-аккаунте.

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Mar 13, 2017 at 9:40pm PDT

За несколько часов пост набрал более 55 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев, превратившись в вирусный мем. «Картинка сделала мой день и будет делать его каждый день», — заметил пользователь с ником leealem.

«Кто бы ни создал этот мем — отличная работа! Я проверил свою микроволновку и обнаружил, что там нет Обамы. Это грустно», — пошутил другой.

Сам Суза подчеркнул, что не имеет отношения к созданию смешной картинки. «Кто-то отфотошопил один из моих снимков. Для справки, это был не я», — заявил он.

Как сообщает The Independent, ранее старший советник президента Трампа Келлиан Конуэй предположила, что Обама мог следить за действующим президентом США через установленную в микроволновке камеру. «Есть множество способов шпионить друг за другом. Вы можете подглядывать за кем-то через его телефон, телевизор или камеру в микроволновке», — отметила она.

