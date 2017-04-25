СМИ сообщили об отказе Минобороны от топливозаправщиков на базе Ил-96

Российские военные отменили программу конвертации широкофюзеляжных грузовых самолетов Ил-96-400Т в топливозаправщики. Об этом пишет «Авиатранспортное обозрение».

По сообщению издания, Минобороны не устроила высокая стоимость проекта переделки.

Решение о создании самолета Ил-96-400ТЗ было принято в 2015 году. Машина разрабатывается на основе Ил-96-400Т — грузовой версии пассажирского авиалайнера Ил-96.

В проекте конвертации задействовали две машины Ил-96-400Т, ранее построенные для авиакомпании «Полет». Предполагалось, что готовые машины будут переданы заказчику в 2018 году.

Работы были поручены Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу (ВАСО), ранее выпускавшему лайнеры Ил-86 и продолжающему производить Ил-96. На начальном этапе военные не исключали, что в случае удачного исхода проекта конвертации последует заказ приблизительно на 30 новых бортов аналогичного типа.

Ил-96-400ТЗ должен был брать на борт 65 тонн авиатоплива, расчетная дальность полета — 3,5 тысячи километров.