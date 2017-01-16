В «Ильюшине» рассказали о новом топливозаправщике на базе лайнера Ил-96

В ходе программы по созданию самолета-топливозаправщика на базе авиалайнера Ил-96 успешно проведены летные испытания. Об этом в номере 4 (декабрьском) за 2016 год пишет корпоративный журнал Объединенной авиастроительной корпорации «Горизонты».

Решение о разработке самолета Ил-96-400ТЗ было принято в 2015 году. Машина разрабатывается на основе Ил-96-400Т — грузовой версии пассажирского авиалайнера Ил-96. Самолет будет строиться на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), ранее выпускавшем лайнеры Ил-86 и продолжающем производить Ил-96.

«Те полеты, которые мы провели в паре с истребителями, показали, что Ил‑96-400ТЗ совместим с маленькими самолетами, а совместимость с большими самолетами мы уже будем оценивать при проведении госиспытаний. Мы, со своей стороны, уверены в том, что из Ил‑96-400Т можно сделать топливозаправщик для военной авиации», — цитирует издание генерального конструктора компании «Ил» Николая Таликова.

По техническому заданию Минобороны самолет должен обеспечивать передачу 65 тонн топлива на расстояние 3,5 тысячи километров. Ил-96-400ТЗ получит универсальные приборы авиационной заправки УПАЗ-1, аналогичные установленным на штатных топливозаправщиках ВКС Ил-78.

При этом в публикации отмечается, что техзадание было скорректировано. Первоначальный проект подразумевал создание только топливозаправщика, сейчас же речь идет о разработке конвертируемого универсального самолета, который, по мере надобности, может быть легко переоборудован в грузопассажирский.