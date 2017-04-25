Нетаньяху отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за его контактов с оппозицией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который находится с визитом в регионе. Об этом сообщает Bild.

По утверждению издания, данное решение носит скандальный характер. Немецко-израильские отношения находятся на самом низком уровне за последние годы. Во многом это охлаждение связано с тем, что Берлин осудил решение Тель-Авива о продолжении строительства поселений на оккупированных палестинских территориях.

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Как уточняет Jerusalem Post, накануне, 24 апреля, немецким представителям был предъявлен фактический ультиматум: либо они отказываются от встречи с оппозиционными некоммерческими организациями (НКО), и тогда переговоры с Нетаньяху состоятся, либо отменяется беседа с главой кабинета министров еврейского государства.

В итоге глава немецкой дипломатии провел встречу с активистами НКО «Прервать молчание», которые собирают и распространяют информацию о нарушениях и преступлениях, совершаемых военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении палестинцев.

Габриэль известен своей пропалестинской позицией: в 2012 году он назвал Израиль «страной с режимом апартеида».

