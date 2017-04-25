S&P повысило кредитные рейтинги «РусГидро» до уровня суверенного рейтинга России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг «РусГидро» по международной шкале до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации («BB+» / прогноз «Позитивный»). Об этом говорится в сообщении «РусГидро».

Причиной для повышения долгосрочного кредитного рейтинга компании стали отмеченные экспертами агентства сильные производственные результаты и системное улучшение финансово-экономических показателей компании за 2016 год, а также высокий уровень государственной поддержки.

«Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности группы "РусГидро". Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к "РусГидро" как надежной государственной электроэнергетической компании», — заявил председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

S&P Global Ratings ожидает сохранение финансово-экономических показателей «РусГидро» на устойчивом уровне.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 Гигаватта.