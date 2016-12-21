Бывший глава «Русгидро» перечислил компании почти 200 миллионов рублей

Обвиняемый в растрате бывший глава холдинга «Русгидро» Евгений Дод возместил компании ущерб в сумме 198 миллионов рублей. Об этом рассказал Rambler News Service адвокат менеджера Владислав Капканов.

Он пояснил, что именно в такую сумму следствие оценило ущерб, нанесенный компании. «Сторона защиты ее оспаривает, но тем не менее для того чтобы либерализовать меру пресечения подзащитного, было принято решение о том, чтобы выплатить», — сказал юрист.

Капканов пояснил, что ущерб состоит из двух частей: премии Доду и вознаграждения других фигурантов дела.

В октябре 2016 года «Русгидро» заявила гражданский иск к Доду на 706 миллионов рублей.

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В середине сентября следствие сняло арест с недвижимости Евгения Дода. Под обеспечительными мерами находились 15 объектов, в том числе три квартиры в Москве.

23 июня бывший глава «Русгидро» был арестован вместе с начальником департамента корпоративного учета и отчетности компании Дмитрием Финкелем. По версии следствия, они по предварительному сговору с неустановленными лицами похитили средства «Русгидро» в особо крупном размере. Дод якобы лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 года», согласно которому начислил самому себе премию в размере 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив размер вознаграждения на 73,2 миллиона рублей.

В начале августа Дод перечислил компании эту сумму. Но своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признал. Топ-менеджер назвал возмещение ущерба «жестом доброй воли».

Бывший глава «Русгидро» обвиняется в растрате денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ) госкомпании. Изначально ему инкриминировалась статья 159 УК РФ — мошенничество, но в ходе следствия она была переквалифицирована на более мягкую.