WP узнала о планах Трампа снизить налог на прибыль предприятий до 15 процентов

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить проект реформы, в соответствии с которой налог на прибыль предприятий будет снижен до 15 процентов с нынешних 35. Как сообщает The Washington Post, глава государства намерен объявить свой план в среду, 26 апреля.

По мнению хозяина Белого дома, его решение станет «самой большой налоговой реформой» после преобразований в сфере налогообложения, которые инициировал 40-й президент Рональд Рейган.

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Как сообщает издание, когда Трамп впервые рассказал о намерении снизить налог, Центр политики в области налогообложения США (The Tax Policy Center) пришел к выводу, что подобный шаг в течение 10 лет приведет к сокращению государственного дохода на 2,4 триллиона долларов. Однако по заявлениям команды главы государства, инициатива повлечет за собой стремительный экономический рост.

22 апреля Трамп на своей странице Twitter заявил, что о «большой налоговой реформе и снижении налогов будет объявлено в среду».

В соответствии с Актом о налоговой реформе Рональда Рейгана от 1986 года, налог на доход физических лиц был снижен с 50 до 28 процентов.