Получающие помощь от США сирийские группировки попали под удары турецких ВВС

Турецкие ВВС нанесли несколько ударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на двух представителей Пентагона.
В результате бомбардировки погибли более тридцати человек, отмечает телеканал. Американские военные, занимающиеся, как правило, подготовкой некоторых вооруженных формирований в Сирии и Ираке, не пострадали.
Когда и где конкретно были нанесены авиаудары, не уточняется.
По данным Fox News, в настоящее время в Сирии находятся около тысячи американских военнослужащих.