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AP сообщило об убийстве россиянки в США

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Власти штата Орегон, США установили, что жертвой убийства в округе Бентон стала гражданка России. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Associated Press, сославшись на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско.

По данным агентства, ее зовут Анна Репкина, ей было 27 лет.

На запрос ТАСС о подтверждении или опровержении данной информации в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) пока не ответили.

Власти Бентона полагают, что россиянка прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта, затем жила в городе Корваллис. На минувшей неделе она была найдена мертвой в труднодоступной местности округа в 177 километрах от города Портленд.

Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. «Жещина была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни», — приводит словам Матуско российское информагентство. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Уильям Харгроув

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