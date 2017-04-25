На Украине прошел очередной этап испытаний ракетного комплекса «Ольха»

Украинское государственное конструкторское бюро «Луч» в Киеве сообщило об очередных испытаниях ракетного комплекса «Ольха». Видео пуска ракеты было выложено на странице КБ в Facebook. По утверждениям разработчиков, новое оружие превосходит по характеристикам комплекс «Точка-У» российского производства и создается исключительно с использованием украинских комплектующих.

Ранее российские военные эксперты установили, что «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 1970-80-х годах.