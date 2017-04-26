Минобороны закупит партию бронетранспортеров нового поколения

Минобороны России примет в опытную эксплуатацию бронетранспортер БТ-3Ф, производимый на Волгоградском тракторном заводе. Об этом, как передает ТАСС сообщил в ходе поездки по оборонным предприятиям Волгограда заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Военные планируют закупить партию машин, разработанных на предприятии в инициативном порядке, для проведения испытаний, после чего будут сделаны выводы о возможности серийного производства техники.

«Практика инициативных работ приветствуется Министерством обороны. Но есть правило: любая техника, сделанная в инициативном порядке, должна соответствовать нашим требованиям. Мы не присутствуем в процессе создания инициативной техники, а только на этапе ее опытной эксплуатации. Поэтому мы по договоренности закупим партию, проведем испытания, а по результатам сделаем выводы», — сказал Борисов.

Борисов отметил, что Минобороны располагает профильным институтом, проводящим подобные испытания. Речь в данном случае идет, скорее всего, о НИИ-38 Минобороны России, известном также как НИИ бронетанковой техники (НИИ БТ), главная научная и испытательная база которого находится в подмосковной Кубинке. В настоящее время НИИ БТ входит в структуру 3-го Центрального НИИ Минобороны.

Бронетранспортер БТ-3Ф, созданный с использованием ходовой части боевой машины пехоты БМП-3, разрабатывается с начала 2010-х годов в рамках технического задания, выданного Индонезией. Морская пехота этой страны, эксплуатирующая машину БМП-3Ф, заказала унифицированный с ней гусеничный бронетранспортер. В России БТ-3 также предлагается частям морской пехоты, а кроме того, на замену многоцелевым транспортерам семейства МТЛБ.