Больше половины молодых ирландцев заявили о готовности начать бунт против власти

В восстании против ирландского правительства готовы принять участие больше половины молодых жителей страны. Об этом свидетельствует опрос Европейского вещательного союза, о нем сообщает The Independent.

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По данным исследователей, 54 процента ирландцев в возрасте от 18 до 34 заявили, что приняли бы участие в масштабном восстании против руководителей государства, если бы оно случилось в течение ближайших дней или месяцев.

45 процентов опрошенных заявили о своем недоверии политикам, 56 процентов — о недоверии церкви. Опрос также зафиксировал невысокий уровень доверия к полиции.

В исследовании приняли участие 20 тысяч жителей Ирландии.