Северокорейская пропаганда похвасталась «уничтожением» Белого дома и Капитолия

Видео: arirangmeari.com

Северокорейский пропагандистский портал Arirang-Meari опубликовал видео о нападении КНДР на США.

Ролик начинается с кадров прошедшего 15 апреля в Пхеньяне военного парада в честь 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Затем демонстрируются ракетные комплексы, нацеленные на американские боевые самолеты и корабли, в том числе на авианосец «Карл Винсон», направляющийся к Корейскому полуострову. Следом показаны действия северокорейского спецназа, артиллерийские залпы и пуски ракет. Видео завершается отфотошопленными кадрами «уничтожения» Белого дома и Капитолия.

В апреле в КНДР уже демонстрировали видео с имитацией атаки на американские города, а в марте был показан ролик об уничтожении «Карла Винсона».