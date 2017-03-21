В КНДР показали видео об уничтожении американского авианосца

Видео: uriminzokkiri / YouTube

В КНДР показали видео объятых пламенем американского авианосца и военного самолета. Внимание на ролик, опубликованный 18 марта на YouTube-канале uriminzokkiri, обратило южнокорейское агентство «Ёнхап».

Сначала на видео демонстрируются фотографии ракетных запусков, военнослужащих и военной техники. Затем появляются кадры, на которых «в прицеле» держат авианосец Carl Vinson («Карл Винсон») и бомбардировщик B-1B. При этом в ролике пририсованы эффекты пламени и взрывов, наложены звуки стрельбы.

Клип появился в ответ на начавшиеся ранее в марте совместные учения вооруженных сил США и Южной Кореи. В ролике говорится, что маневры — это репетиция вторжения на Север, а подобные провокации приведут лишь к уничтожению США. Диктор за кадром отмечает, что «нож будет вонзен в горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня», передает агентство.

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7 марта США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее. Система начнет функционировать уже в апреле.

За день до этого КНДР запустила ракеты из провинции Пхёнан-Пукто. Испытания совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.