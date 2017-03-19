Северная Корея сообщила об испытании мощного ракетного двигателя

Северная Корея произвела испытание нового мощного ракетного двигателя на военной базе Тончхан. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. При этом присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Как отмечается, речь идет о двигателе для ракет большой дальности. Северокорейский лидер назвал успешно проведенные испытания «новым рождением» ракетной индустрии страны. По его словам, КНДР близка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Ким Чен Ын добавил, что «весь мир скоро станет свидетелем знаменательного события».

6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В Пхеньяне сообщили, что целью испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение властей КНДР, а госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении этой страны. Он также допустил возможность появления ядерного оружия у Японии и Южной Кореи в ответ на растущую угрозу со стороны Пхеньяна.

Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.