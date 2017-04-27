СК опроверг сообщения о перегрузке упавшего в Черное море Ту-154

Следственный комитет опроверг сообщения в прессе о том, что Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года из-за перегрузки. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

Окончательное решение о причинах авиакатастрофы будет принято военными следователями после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна ТУ-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела. Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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26 апреля СМИ сообщили о перегрузке следовавшего в Сирию самолета на 12 тонн. Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял более 110 тонн. Как отмечает издание, экипаж Ту-154 не знал о значительном превышении веса, поэтому борт совершил взлет, исходя из допустимой нормы пилотируемой машины.

С аналогичным опровержением СК выступил 15 марта после публикации газетой «Коммерсантъ» о том, что причиной крушения стала дезориентация пилота в пространстве. По данным издания, командир экипажа вместо набора высоты перешел в режим посадки воздушного судна.

Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, которое направлялось в сирийскую Латакию, пропало с радаров практически сразу после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты. Все они погибли.