Следственный комитет назвал фейковыми публикации о причинах катастрофы Ту-154

Следственный комитет назвал личными суждениями авторов публикации о вероятных причинах катастрофы авиалайнера Ту-154 Минобороны России, произошедшей 25 декабря 2016 года близ Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

«Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Работа следственной группы направлена на установление причин катастрофы. Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета ТУ-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — говорится в сообщении.

14 марта газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором сообщалось о завершении технической части экспертизы причин авиакатастрофы. По информации издания, ее вывод гласит, что причиной произошедшего стала управляемая посадка воздушного судна на воду.

Ту-154 Минобороны РФ разбился рано утром 25 декабря 2016 года при вылете из Сочи в Сирию. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и доктор Елизавета Глинка.