СМИ узнали о компьютерной модели последнего полета Ту-154

Эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение вблизи Сочи, поскольку расшифровка и анализ данных черных ящиков не позволил прийти к единому мнению о причинах авиакатастрофы. Об этом пишет во вторник, 7 февраля, «Коммерсантъ».

В математической модели, по данным издания, заложены траектория полета лайнера и параметры работы всех его систем, включая режим двигателе и положение рулей. На основании этих данных специалисты планируют рассчитать на компьютере две не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку. Полученный результат позволит подтвердить или опровергнуть высказанные раннее предположения о факторах, которые привели к катастрофе: перегрузка самолета или неправильное расположение грузов и пассажиров на борту.

Кроме того, модель покажет точную картину падения самолета и позволит ответить на вопрос, мог ли экипаж избежать катастрофы.

Как утверждает «Коммерсантъ», пока участники расследования — Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — не пришли к единому мнению о том, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа. Против версии человеческого фактора выступили в Минобороны, где не верят в то, что опытные пилоты перепутали рычаги управления, убрав вместо шасси закрылки.

В МАК, в свою очередь, пытаются решить проблему комплексно. В настоящее время, по информации газеты, эксперты комитета восстанавливают всю систему управления закрылками, собирая ее по фрагментам, поднятым со дна Черного моря. Как заявил источник «Коммерсанта», это позволит доказать или исключить возможность технических сбоев в цепях управления закрылками.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, которое направлялось в сирийскую Латакию, пропало с радаров практически сразу после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты. Все они погибли.

27 декабря сообщалось, что эксперты расшифровали запись бортового самописца Ту-154. Отмечалось, что разговор экипажа прерывается восклицанием одного из пилотов: «Закрылки, ****!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

Через несколько дней начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что фраза, которую произнес командир экипажа, указывает только на начало развития на борту особой ситуации, которая длилась 10 секунд.