Минобороны попросило прощения у семей погибших в авиакатастрофе Ту-154

Замминистра обороны России Николай Панков в ходе церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы Ту-154 военного ведомства над Черным морем попросил прощения у семей погибших. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает издание Вести.Ru.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим», — заявил Панков, пообещав поддержку родственникам жертв катастрофы.

Церемония прощания прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В траурных мероприятиях также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и депутаты Госдумы.

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Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, которое направлялось в сирийскую Латакию, пропало с радаров практически сразу после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты.