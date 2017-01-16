Члены кабмина и парламентарии простились с жертвами катастрофы Ту-154

Члены российского правительства, депутаты Госдумы и сенаторы почтили память погибших в катастрофе военного самолета Ту-154. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 января.

Церемония прощания проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Проститься с жертвами авиакатастрофы приехали, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Ранее в понедельник сообщалось, что в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве прощаются с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза.

В телецентре «Останкино» прошла гражданская панихида по погибших в авиакатастрофе журналистам Первого канала и НТВ.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, которое направлялось в сирийскую Латакию, пропало с радаров практически сразу после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты.

