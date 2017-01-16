В Москве началось прощание с Доктором Лизой

В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве началось прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, также известной как Доктор Лиза. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает ТАСС.

Похороны Доктора Лизы пройдут позднее в понедельник на Новодевичьем кладбище.

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На церемонии, в частности, присутствуют председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Глинка была опознана среди жертв катастрофы самолета Ту-154, разбившегося под Сочи, по ДНК-экспертизе 13 января.

Доктор Лиза находилась среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.