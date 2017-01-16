В Москве простились с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами

В Москве в телецентре «Останкино» прошла гражданская панихида по журналистам Первого канала и НТВ, погибшим в катастрофе самолета Ту-154, сообщает РИА Новости.

Нескольких погибших похоронят позднее в понедельник в Москве. Журналиста Первого канала Дмитрия Рункова похоронят с воинскими почестями в родном Архангельске на Вологодском кладбище 17 января.

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Проститься пришли родственники и коллеги, а также заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве состоялось прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, также известной как Доктор Лиза. Ее похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Среди погибших были сотрудники Первого канала корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, работники НТВ корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов, а также журналисты канала «Звезда» корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Сотрудники «Звезды» были похоронены в субботу, 14 января.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря. В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.