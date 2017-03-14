Источник усомнился в названных «Коммерсантом» причинах катастрофы Ту-154

Работа технической комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Ту-154 Минобороны под Сочи пока не завершена. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По его словам, продолжается проведение различных экспертиз. В связи с этим, добавил источник, пока говорить об окончательной причине произошедшего преждевременно.

«Все выводы о причинах и сопутствующих факторах, которые могли привести к авиакатастрофе, будут сделаны по завершению работы комиссии», — подчеркнул собеседник агентства.

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Ранее во вторник, 14 марта, «Коммерсантъ» написал о завершении технической части расследования. По данным источников газеты, эксперты полагают, что самолет не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа. В связи с этим сейчас изучается его медкарта и результаты психологических тестов, опрашиваются инструкторы, учившие его летать, а также устанавливается, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.

Издание указывает, что специалисты создали 3D-модель последнего полета на основе данных параметрического и речевого самописцев. Оказалось, что самолет взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту он набрал высоту около 250 метров и скорость 360-370 километров в час, после этого пилот перевел машину в режим посадки. По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация летчика в пространстве, отмечает «Коммерсантъ».

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).