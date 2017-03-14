Фридинский прокомментировал публикацию о причинах катастрофы Ту-154 под Сочи

Главный военный прокурор Сергей Фридинский заявил, что причины катастрофы Ту-154 Минобороны вблизи Сочи пока не установлены, а опубликованную в СМИ информацию он назвал догадками. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ней больше догадок, следствие пока ни к чему не пришло. Когда будут выводы, тогда поговорим», — сказал он, комментируя статью газеты «Коммерсантъ».

Ранее во вторник, 14 марта, источник ТАСС рассказал, что работа технической комиссии по расследованию причин авиакатастрофы пока не завершена. По его словам, говорить об окончательной причине произошедшего преждевременно.

«Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что самолет не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа. В связи с этим сейчас изучается медкарта пилота и результаты психологических тестов, а также устанавливается, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.

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В статье указывается, что самолет взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту он набрал высоту около 250 метров и скорость 360-370 километров в час, после этого пилот перевел машину в режим посадки. По мнению специалистов, причиной трагедии могла стать дезориентация летчика в пространстве, отмечает «Коммерсантъ».

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря 2016 года. В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Среди рассматриваемых версий — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.