Россиянин зачитал рэп про шаурму в стиле «Кровостока»

Видео: Видач / ВКонтакте

Россиянин зачитал посвященный шаурме рэп в стиле культовой группы «Кровосток». Любительский клип был опубликован в сообществе «Видач» во «ВКонтакте».

На видео, которое за менее чем за сутки набрало более 240 тысяч просмотров, мужчина вместе со своей спутницей поедает шаурму в различных местах и рассказывает о превосходстве этой еды над другим фаст-фудом. «Там овощи и мясо. Это все, что нужно настоящему работяге, то есть мне. За компанию с друзьями едим ее дружно. Я уверен: это лучшее, что есть на земле», — читает рэпер.

«Если бы участники группы «Кровосток» были чуточку добрее, они бы записывали именно такие треки», — отметили администраторы «Видача».