НАСА сообщило о дефиците ранцев для выхода в открытый космос

В НАСА обеспокоились нехваткой рюкзаков для скафандров, позволяющих членам экипажа выходить в открытый космос. Об этом сообщается в докладе Управления генерального инспектора, доступном на сайте космического агентства.

«Только 11 из 18 единиц EMU Primary Life Support System (напоминающий рюкзак инвентарь, необходимый для поддержания жизнеспособности астронавта во время выхода в открытый космос) все еще используются, что вызывает озабоченность о том, что этого инвентаря будет достаточно до окончания срока работы МКС», — сообщается в отчете генерального инспектора НАСА Пола Мартина.

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Автор отмечает, что агентство испытывает сложности с обеспечением МКС необходимым количеством скафандров до 2024 года и ситуация может усугубиться, если использование станции будет продлено до 2028 года.

На создание скафандров нового поколения, как отмечается в докладе, НАСА уже потратило 200 миллионов долларов. В настоящее время финансирование разработки костюма для выхода в открытый космос урезано. Мартин приходит к выводу, что скафандры нового поколения создаются слишком медленно.