Культура
 

Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z»

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Дэвид Финчер
Дэвид Финчер

Американский режиссер Дэвид Финчер снимет продолжение фильма о зомби-апокалипсисе «Война миров Z». Об этом сообщает Empire в четверг, 27 апреля.

Главную роль в ленте исполнит Бред Питт, снявшийся в оригинальной картине. Отмечается, что премьера сиквела была запланирована на июнь 2017 года, однако съемки пришлось отложить из-за бракоразводного процесса Питта с актрисой Анджелиной Джоли.

Дата выхода «Войны миров Z 2» на экраны пока не раскрывается.

В августе 2016 года сообщалось, что Питт сделал Финчеру предложение стать режиссером сиквела.

Постапокалиптический боевик «Война миров Z» снят по одноименному роману Майкла Брукса. Он появился на экранах в 2013 году. Сюжет повествует о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне (Питт), который пытается предотвратить нашествие зомби. Картина заработала в прокате больше 540 миллионов долларов и стала самым коммерчески успешным проектом карьере Питта, который также выступил продюсером фильма.

Финчер ранее снял такие фильмы, как «Бойцовский клуб», «Семь» и «Загадочная история Бенджамина Баттона», главные роли в которых исполнил Питт. Помимо этого, режиссер создал ленты «Чужой 3», «Игра», «Зодиак», «Социальная сеть» и «Девушка с татуировкой дракона».

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