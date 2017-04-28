Открытие памятника Ивану Грозному в Александрове перенесли

Власти города Александров Владимирской области перенесли на неопределенный срок открытие памятника Ивану Грозному. Глава районной администрации Елена Шульга предположила, что церемония состоится после того, как будет благоустроена прилегающая территория. Ее слова приводит РИА Новости.

Постановление об отмене открытия монумента подписал глава Александровского района Игорь Першин. Мероприятие было намечено на 29 апреля «Будет благоустроена территория набережной, и после этого Игорь Алексеевич [Першин] будет решать, когда открытие», — отметила Шульга.

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Ранее 27 апреля памятник Ивану Грозному был самовольно установлен в Александрове, а спустя час демонтирован. Это произошло в то время, пока его автор — скульптор Василий Селиванов — был на обеде. По его словам, памятник собирались «примерить» к уже установленному постаменту.

Инициаторы создания памятника первоначально планировали поставить его ко Дню народного единства 4 ноября 2016 года. Стоимость монумента оценивается приблизительно в пять миллионов рублей. Фонд «Русский витязь» собирал деньги через пожертвования.

Первый памятник Ивану Грозному был открыт в Орле в октябре 2017 года на месте слияния рек Ока и Орлик.