Аваков рассказал об отказе Интерпола объявить Яценюка в международный розыск

Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка в международный розыск. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол — как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своему протоколу принял во внимание мое обращение и отказал в нелепом ходатайстве РФ», — написал украинский чиновник.

Ранее 29 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил, что располагает доказательствами причастности Арсения Яценюка к расстрелам российских военных в Чечне в 1990-х. По данным следствия, Яценюк участвовал в пытках и убийствах пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года.

«По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск. Кроме того, СКР были подготовлены материалы, которые уже направлены в Интерпол. Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству», — отмечалось в сообщении ведомства.

В марте суд Ессентуков заочно арестовал бывшего главу украинского кабмина по делу о боевых действиях в Чечне. Ему предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с 2014 по 2016 год.