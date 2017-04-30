Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приобрел за 25 тысяч фунтов стерлингов (более 1,8 миллиона рублей) садовый сарай, в котором займется написанием автобиографии. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает BBC News.

Политик разместил сарай во дворе своего дома. Внутри собранной вручную конструкции установлены дровяная печь и диван-кровать, а в отделке использован утеплитель из овечьей шерсти. Кэмерон отметил, что дизайнерским оформлением сарая занималась его супруга Саманта.

В семействе Кэмеронов разгорелись споры относительно того, как использовать постройку. Бывший премьер планировал засесть в сарае за мемуары. Дети политика считают, что строение можно превратить в игровой домик.

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О намерении написать автобиографию Дэвид Кэмерон объявил в октябре 2016 года. В мемуарах политик пообещал объяснить решения, которые он принимал, возглавляя правительство страны.

BBC News напоминает, что в садовых постройках свои произведения писали такие британские литераторы, как Роальд Даль и Дилан Томас.

Кэмерон занимал должность премьер-министра Великобритании в 2010-2016 годах. Политик покинул посты главы правительства и лидера Консервативной партии после поражения на референдуме о членстве страны в Европейском союзе, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда сторонники Brexit победили с 51,9 процента голосов. Должность премьера заняла бывшая глава МВД Тереза Мэй.