В центре Донецка начали репетировать парад ко Дню Победы

Первая репетиция парада к 9 Мая — Дню Победы — проходит в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.

В шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. На мероприятии присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов.

«В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека», — сказал журналистам представитель Минобороны.

Первая репетиция проходит без участия военной техники. Следующая состоится 3 мая.

Ранее в апреле в администрации главы народной республики сообщали, что всего запланировано четыре репетиции военного парада — с 30 апреля по 7 мая. Как передавало Донецкое агентство новостей (ДАН), на время проведения мероприятий перекрывается движение транспорта на главных улицах города — Артема и Челюскинцев.

На параде 9 Мая будет представлена как стоящая на вооружении ДНР военная техника, так и машины времен Великой Отечественной войны.

Первый в истории народной республики Парад Победы состоялся в Донецке в 2015 году. ДАН напоминает, что тогда было задействовано несколько десятков единиц военной техники, включая танки, бронемашины и артиллерийские орудия.