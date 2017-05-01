Турция задумалась об отказе от доллара в расчетах с Индией

Анкара и Нью-Дели могут обсудить возможность отказа от доллара и перехода на национальную валюту во взаимных расчетах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

«Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное влияние от колебаний валютных курсов», — сказал глава государства на бизнес-форуме в индийской столице.

По мнению Эрдогана, пришло время начать обсуждение проекта соглашения по масштабному экономическому партнерству Турции и Индии. Так, одним из направлений сотрудничества двух стран может стать сфера атомной энергетики, пояснил президент.

В декабре 2016 года турецкий премьер Бинали Йылдырым заявлял в интервью РИА Новости, что Центробанки Турции и России приступили к решению технических вопросов для перехода на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, на эту перспективу позитивно смотрят и в Анкаре, и в Москве.

Турецкая лира в начале 2017 года продемонстрировала худшие результаты среди всех мировых валют. Курс вырос до исторического максимума — почти четыре лиры за доллар. Эрдоган объяснял подобное ослабление тем, что враги Турции пытаются использовать экономические рычаги давления на Анкару, манипулируя курсом валют.