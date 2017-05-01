Путин провел хоккейную тренировку в Сочи

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье хоккейную тренировку в Сочи. Он приехал на олимпийский стадион «Шайба» после этапа гонок «Формулы-1», сообщает РИА Новости.

В тренировке также поучаствовал почетный член МОК Жан-Клод Килли, который посетил Сочи, чтобы прочитать несколько лекций для детей, обучающихся в образовательном центре «Сириус». Агентство отмечает, что в перерывах между выходами на лед президент обсудил вопросы развития олимпийского наследия с главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.

26 апреля Путин в шутку поручил премьеру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским после заявления, что в сельских клубах мужчины могут посмотреть хоккей на экране большого телевизора. «Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?», — отреагировал президент.

В феврале 2011 года Путин, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной страны дал публичное обещание освоить новый для себя вид спорта. Той же зимой он начал тренировки под руководством двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова. По инициативе российского лидера была учреждена Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ), которая потом преобразовалась в Ночную хоккейную лигу.

Спустя два месяца после того, как Путин встал на коньки, он описывал тренировки так: «Я начинал учиться со стулом, стул впереди ставил. Я никогда не стоял на коньках, не то что не катался — не стоял никогда».

Что касается других видов спорта, в 11 лет Путин начал заниматься самбо и дзюдо. Президент также катается на горных лыжах.