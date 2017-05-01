На первомайском шествии в Москве задержали веганов

Во время первомайской демонстрации в Москве задержали веганов и участников акции КПРФ. Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена «Левого блока» Владимира Журавлева, которого также задержали.

По его словам, во время шествия было задержано от 10 до 15 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Их всех поместили в автобус и везут в Басманное ОВД. Причины задержания неизвестны. При этом активистка Татьяна Болотина утверждает, что было задержано не менее 20 человек.

В шествии в Москве приняли участие более 130 тысяч человек, а по прогнозам Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), всего в этом году демонстрации собрали около 2,5 миллионов человек. Среди них работники образования, спортсмены, представители предприятий оборонного комплекса, работники торговли, строительного комплекса, судостроительной и машиностроительных отраслей и других профсоюзных объединений.

Помимо этого, в Новосибирске прошла в 14-й раз первомайская акция под названием «Монстрация». В акции приняла участие начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, она шла во главе колонны. Участники шествия, которые прошли по центру Новосибирска от Дома офицеров до театра оперы и балета, держали в руках плакаты с лозунгами типа: «А у вас все дома?», «Космос рухнул», «Вошпрянем», «Куры — не сушки», «Косатки в виде дождя», «Никогда-нибудь» и другие.