Британские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит с 2 по 6 мая наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Миссия будет выполняться на канадском самолете наблюдения C130-J с подмосковного аэродрома Кубинка.

Материалы по теме Открытое небо ВВС России передан второй фоторазведчик Ту-214ОН

Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора являются большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, а также нейтральные Швеция и Финляндия.