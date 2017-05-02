В КНР возвели копию Великой Китайской стены

В КНР построили копию Великой Китайской стены. Четырехкилометровое сооружение появилось в провинции Цзянси. Об этом сообщает South China Morning Post.

Постройку, как и оригинал, возвели на холмах. Также были воссоздали секции стены, разделенные башнями.

Отмечается, что возведении реплики обошлось в четыре миллиона юаней (около 560 тысяч долларов).

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Это не первая копия памятника архитектуры, построенная в Китае. В декабре 2016 года была заложена копия «Титаника» в натуральную величину, несколькими месяцами ранее в провинции Ляонин появилась точная копия Венеции. В расположенном недалеко от границы с Россией городе Маньчжурия есть реплика собора Василия Блаженного, а в Сучжоу — лондонского Тауэрского моста. Также в КНР есть копии Эйфелевой башни, парижской Триумфальной арки, Букингемского дворца, здания Капитолия.

Строительство Великой Китайской стена было начато в III веке до нашей эры, окончено — в 1644 году. Этот крупнейший памятник архитектуры, длина которого составляет почти девять тысяч километров, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.