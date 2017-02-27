Китайская копия Тауэрского моста вызвала недовольство жителей Сучжоу

Копия лондонского Тауэрского моста, построенного в китайском городе Сучжоу, вызвала недовольство местных жителей. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The South China Morning Post.

Как отмечает издание, многие называют его в соцсетях одним из самых страшных сооружений в КНР, другие пишут, что эта постройка вызывает у них лишь чувство стыда. Однако есть и те, кто считает, что копия моста во многом превосходит оригинал.

Мост в Сучжоу, ширина которого составляет 45,9 метра, был построен в 2014 году. От лондонского он отличается наличием четырех башен вместо двух. Высота каждой из них достигает 40 метров, верх башен украшен золотыми коронами. Стоимость сооружения составила сотни миллионов юаней.

В Китае много копий знаменитых во всем мире построек: Эйфелевой башни, парижской Триумфальной арки, Букингемского дворца, здания Капитолия.

Тауэрский мост над Темзой был открыт в 1894 году. Он является одним из символов Лондона и Великобритании.