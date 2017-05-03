Голый россиянин заперся в прозрачном ящике около музея в Нью-Йорке

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Полиция Нью-Йорка задержала художника из России, который устроил обнаженный перформанс около Метрополитен-музея во время благотворительного бала, пишет New York Daily News.

Инцидент произошел вечером в понедельник на Пятой авеню. По данным полиции, 41-летний Федор Павлов-Андреевич (Fyodor Pavlov-Andreevich) обнаженным заперся в прозрачном ящике, который его помощники поместили напротив музея на красной ковровой дорожке. В это время в Метрополитене проходил благотворительный бал Met Gala, в котором участвовали такие знаменитости, как Ники Минаж, Кэти Перри, Рианна и другие.

Полицейские попросили мужчину покинуть ящик, а после отказа им пришлось пригласить пожарных, которые вскрыли конструкцию специальными инструментами. Акциониста завернули в белую ткань и увезли.

Сообщается, что ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Во вторник, 2 мая, его отпустили на свободу, но 5 мая он должен явиться в суд.

По данным портала «Вести.Ru», Федор Павлов-Андреевич — известный художник. Свои перформансы он часто совершает обнаженным. Он родился в 1976 году. Его родители — писательница Людмила Петрушевская и бывший директор Государственной галереи на Солянке Борис Павлов. Сейчас директором галереи является сам Павлов-Андреевич.

Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) — четвертый по посещаемости художественный музей мира.

Благотворительный бал Met Gala — ежегодное мероприятие, проводимое Институтом костюма (входит в Метрополитен-музей), целю которого является сбор средств для института.