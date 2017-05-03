Фигуранты дела о затонувшей буровой платформе «Кольская» получили по шесть лет

Суд признал двух фигурантов дела о затонувшей буровой платформе «Кольская» в Охотском море в 2011 году, вследствие чего погибли 53 человека, виновными. Об этом в среду, 3 мая, сообщает «Интерфакс».

Бывший исполняющий обязанности заместителя гендиректора ОАО «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) Борис Лихван и бывший исполняющий обязанности главного инженера компании Леонид Бордзиловский признаны виновными по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Оба получили по шесть лет колонии-поселения.

Суд полагает, что ненадлежащее исполнение Лихваном и Бордзиловским своих обязанностей стало причиной гибели людей, так как подсудимые, «не имея достаточных оснований, самонадеянно рассчитывали на предотвращение последствий».

В ходе разбирательства было возбуждено еще одно уголовное дело — о фальсификациях. Бывшему следователю по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталию Фердеру было предъявлено обвинение по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

«Кольская» перевернулась 18 декабря 2011 года во время буксировки с Камчатки на Сахалин, не дойдя до пункта назначения 200 километров. На борту находились 67 человек, выжили только 14. Найти и опознать удалось тела 17 жертв катастрофы.