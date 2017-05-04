ЕСПЧ посмертно назначил выплату оправданному в убийстве бывшему судье из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил выплату в 15 тысяч евро бывшему петербургскому судье Владимиру Казакову, оправданному в 2008 году по делу об убийстве его первой жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Компенсация, по словам собеседника журналистов, назначена в том числе за бесчеловечное обращение с Казаковым в следственном изоляторе «Кресты» и чрезмерную длительность заключения. Деньги получил вдова, так как сам бывший судья погиб в ДТП в 2011 году.

Как сообщало агентство «БалтИнфо», бывший судья находился в заключении с февраля 2007 года. Следствие утверждало, что он нанес семь ударов колющим предметом своей первой супруге Вере Казаковой, после чего сжег ее тело в лесополосе на территории Всеволжского района Ленобласти. Однако в апреле 2010 года суд присяжных оправдал его по всем пунктам обвинения (помимо убийства, ему вменялись подкуп свидетельницы, незаконное приобретение и хранение боеприпасов, воспрепятствование предварительному расследованию).

После оправдания Казаков добивался возмещения имущественного и морального вреда. Иск к государству, заявленный им составлял более 20 миллионов рублей.

Судья Казаков, по данным агентства, считался борцом с коррумпированными сотрудниками МВД. На него дважды покушались. В июне 2005 года при вынесении приговора трем милиционерам, один из них —Андрей Лапин — взорвал принесенную им в зал суда гранату. Погиб конвоир, 11 человек, включая Казакова, получили ранения. Второй раз на судью покушались в ноябре того же года — неизвестный бросил гранату на капот его автомобиля. Тогда Казаков не пострадал.