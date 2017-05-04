Жители Бубновки нашли алкоголь в подвале сгоревшего магазина и выпили его

Жители поселка Бубновка в Иркутской области, который пострадал от пожара 28 апреля, нашли в подвале сгоревшего магазина алкогольную продукцию и выпили ее. Об этом сообщает ГТРК «Иркутск».

«Они ее выпили. Все нормально. У нас объявлен сухой закон. Два магазина, которые остались, они продавали вино-водочные изделия. Есть жители, которые неадекватны при сухом законе. Туда поставили пост полиции и МЧС», — сказал Кирилл Свистелин, глава Киренского района, где расположен населенный пункт.

28 апреля в поселке, где насчитывалось около 90 домов, произошел пожар. Причиной возгорания стало замыкание электропроводов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всему населенному пункту. В итоге сгорело 59 домов. Никто не погиб. Ущерб продолжает подсчитывать специальная комиссия. На данный момент в поселке проживают более 100 человек — их дома не пострадали. До пожара население составляло примерно 430 человек, передает IrkutskMedia.

По информации ГТРК «Иркутск», обстановка в Бубновке сейчас стабильная, электроснабжение восстановлено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) местных властей.

Министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов, как сообщало агентство РИА Новости, заявлял, что Бубновку не будут восстанавливать. «Это экономически нецелесообразно, так как в населенном пункте из социальных учреждений остался только клуб. Школа и детский сад уничтожены огнем. Жители будут переселены в город Киренск и поселок Алексеевск (...). Дома, которые уцелели, будут использоваться людьми как дачи», — рассказал он.