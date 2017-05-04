Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы

Президент России Владимир Путин поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру привлекать отечественных партнеров к освоению запасов Тамбейской группы месторождений. Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу Вас представить предложения по тому, как Вы будете работать с этими запасами», — заявил глава государства во время рабочей встречи с Миллером. «Но просил бы Вас обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. Первое — при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы и второе — максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности», — подчеркнул президент.

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В апреле 2012 года сообщалось о том, что «Газпром» и «Новатэк» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились создать два совместных предприятия для расширения производства сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале и освоения месторождений полуострова Гыдан в Ямало-Ненецком АО.

Тамбейская группа месторождений расположена на Ямале и к ней относятся Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское месторождения. Они находятся в непосредственной близости от создаваемой инфраструктуры крупнейшего Южно-Тамбейского ГКМ и порта Сабетта, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал в ЯНАО. Запасы группы оцениваются в 1,56 триллиона кубометров природного газа.