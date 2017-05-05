В МИД России назвали тему переговоров Лаврова и Тиллерсона на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече на Аляске 10-11 мая обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, сообщает «Интерфакс» .

«Контакты с нашими американскими партнерами я думаю, будут активизированы, потому что не только Сирия, но и другие проблемные ситуации на Ближнем Востоке и в Африке требуют большей сплоченности», —отметил дипломат.

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4 мая в Астане прошла четвертая по счету международная встреча по Сирии. Представители стран-гарантов — России, Турции и Ирана — подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности. Исходя из текста документа, зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В эти районы планируется доставить гуманитарную помощь и запретить на их территории применение оружия.

Оценивая итоги переговоров, Госдепартамент США выразил Турции и России благодарность за усилия по достижению упомянутых договоренностей. В ООН также приветствовали результаты встречи, в первую очередь — планы по формированию зон деэскалации.

2 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как подчеркивалось в сообщении на сайте Кремля, в ходе беседы акцент был сделан на перспективе координации действий Москвы и Вашингтона в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. В частности, собеседники условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.