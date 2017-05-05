Deutsche Bank подсчитал цену свидания в Москве

Стоимость одного свидания для пары в Москве равна 76,8 доллара (около 4,5 тысячи рублей по текущему курсу). Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, который ежегодно публикует «Индекс свидания».

Индекс рассчитывается исходя из цены на такси, ужина на двух человек в пабе, стоимости двух бокалов пива, а также цены на два билета в кино с напитками.

В рейтинге Deutsche Bank Москва заняла 35-ю строчку, уступив Лиссабону (78,9 доллара) и опередив Йоханнесбург (65 долларов). На первом месте расположился Цюрих, стоимость свидания в этом швейцарском городе равна 195,9 доллара. Самое дешевое свидание — в филиппинской столице Маниле. Оно обойдется паре в 39,2 доллара.

За год цена свидания в российской столице выросла на 12 долларов. При этом в 2014 году оно стоило 115,1 доллара, в 2015-м — 81,7.

Подобные индексы позволяют корректно сравнивать экономические показатели в разных странах. Вычисления проводятся на основе теории паритета покупательной способности (ППС) той или иной валюты. Один из самых знаменитых индексов — это «Индекс бигмака», рассчитываемый журналом The Economist.

В январе 2017 года стоимость бургера в России составляла 2,15 доллара, в США — 5,06 доллара. Таким образом курс доллара к рублю по ППС переоценен в 2,3 раза. В январе он составлял 60 рублей, а согласно «Индексу бигмака» должен быть на уровне 26 рублей. Если ППС американской валюты равен 26 рублям, это значит, что потребитель в США может купить на один доллар такой же набор товаров, как и потребитель в России на 26 рублей.