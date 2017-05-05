В Шотландии пес выжил после падения с 30-метровой высоты

В области Абердиншир (Шотландия) пес породы стаффордширский бультерьер упал с 30-метрового утеса и остался жив. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Daily Mail. Питомец по кличке Борис ушиб живот и хвост.

Владелица животного Кеара Уотсон (Keara Watson) потеряла его во время прогулки и позвала на поиски собаки своего жениха Барри Робинсона (Barry Robison). Мужчина обнаружил пса, который упал с высоты около шести метров. Питомец потерял равновесие и скатился еще на 22 метра вниз.

Чтобы восстановиться после падения, собаке понадобилось провести ночь в ветеринарной клинике. Борис не получил ни одного перелома.

В апреле 2016-го сообщалось, что в штате Юта (США) годовалый бобтейл по кличке Тоби выжил после падения с 91-метрового утеса. Инцидент произошел во время прогулки по национальному парку Зайон. Тоби упал с высоты около 46 метров, а затем еще столько же скатывался по утесу.