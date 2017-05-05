Водитель красноярского автобуса играл в нарды за рулем

Видео: Новости Красноярска - НГС / ВКонтакте

В Красноярске водитель маршрутного автобуса во время движения играл на планшете в нарды. Видеозапись опубликовало издание «НГС Красноярск» на своей странице «ВКонтакте».

РИА Новости сообщает, что полицейские, ознакомившись с видео, начали проверку. Городской департамент транспорта также пообещал выяснить все обстоятельства случившегося.

По информации агентства, это третий подобный инцидент за последнее время. О том же мужчине идет речь или нет, не уточняется.

Национальная служба новостей (НСН) сообщает, что водитель, имеющий стаж более 20 лет, лишен премии за чрезмерное увлечение играми.