Игравшая с щенком женщина-водитель врезалась в машину шефа полиции

Видео: people.com

В американском штате Юта автолюбительница стала виновницей лобового столкновения с машиной местного шефа полиции из-за того, что решила погладить своего щенка. Об этом пишет People, публикуя видео ДТП.

23-летняя девушка, имя которой не сообщается, отвлеклась на ехавшую с ней собаку и выехала на встречную полосу.

Нарушительница сказала шерифу Дэйву Пассмору (Dave Passmore), что была внимательна, однако, по словам полицейского, он видел, что водитель заметила его лишь за долю секунды до столкновения, а до этого на дорогу не смотрела.

В ДТП никто не пострадал, включая собаку. Пассмор отметил, что это происшествие должно послужить напоминание всем, кому свойственно отвлекаться от дороги во время вождения.

«Снизьте скорость и будьте внимательны. Выполняйте эти два условия, и многих аварий не случится», — порекомендовал шериф.